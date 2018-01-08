В АП сообщили, сколько Порошенко за год совершил заграничных поездок

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в минувшем совершил 26 заграничных визитов в 18 государств, говорится в ответе Администрации президента на запрос "Українських новин".

"Заграничные визиты президента Украины П. А. Порошенко в 2017 году: государственные заграничные визиты – 2, официальные заграничные визиты – 7, рабочие заграничные визиты – 17", – сказано в нем.

Сообщается, что государственные визиты президент и его супруга совершили 15-17 мая на Мальту и 17-19 июля – в Грузию.

Официальные визиты глава государства осуществил 23 января в Эстонию, 23-24 января – в Финляндию, 4 апреля – в Латвию, 5 апреля – в Данию, 19 апреля – в Великобританию, 31 октября – 1 ноября – в Саудовскую Аравию, а 17-18 ноября – в Португалию.

Порошенко чаще всего посещал Францию – 4 раза. Трижды в прошлом году президент пребывал с рабочим визитом в Германии.

Дважды в 2017 году состоялись рабочие визиты Порошенко в США.

Также президент посетил Швейцарию (Всемирный экономический форум в Давосе в январе), Мальту (саммит Европейской народной партии в марте), Белоруссию (в апреле), Канаду (в сентябре), Саудовскую Аравию (в ноябре) и Литву (в декабре).