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    Политика

    В АП сообщили, сколько Порошенко за год совершил заграничных поездок

    (обновлено: )40615
    Официальные визиты глава государства осуществил 23 января в Эстонию, 23-24 января – в Финляндию, 4 апреля – в Латвию, 5 апреля – в Данию, 19 апреля – в Великобританию, 31 октября – 1 ноября – в Саудовскую Аравию, а 17-18 ноября – в Португалию.
    Петр Порошенко в Грузии
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в минувшем совершил 26 заграничных визитов в 18 государств, говорится в ответе Администрации президента на запрос "Українських новин".

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
    Порошенко в США: как встречали украинского президента

    "Заграничные визиты президента Украины П. А. Порошенко в 2017 году: государственные заграничные визиты – 2, официальные заграничные визиты – 7, рабочие заграничные визиты – 17", – сказано в нем.

    Сообщается, что государственные визиты президент и его супруга совершили 15-17 мая на Мальту и 17-19 июля – в Грузию.

    Официальные визиты глава государства осуществил 23 января в Эстонию, 23-24 января – в Финляндию, 4 апреля – в Латвию, 5 апреля – в Данию, 19 апреля – в Великобританию, 31 октября – 1 ноября – в Саудовскую Аравию, а 17-18 ноября – в Португалию.

    Эрдоган в Киеве. Видео
    112 Украина/Youtube
    Визит турецкого президента. Как Порошенко встречал Эрдогана

    Порошенко чаще всего посещал Францию – 4 раза. Трижды в прошлом году президент пребывал с рабочим визитом в Германии.

    Дважды в 2017 году состоялись рабочие визиты Порошенко в США.

    Также президент посетил Швейцарию (Всемирный экономический форум в Давосе в январе), Мальту (саммит Европейской народной партии в марте), Белоруссию (в апреле), Канаду (в сентябре), Саудовскую Аравию (в ноябре) и Литву (в декабре).

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