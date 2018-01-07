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    Поддержка Украины зависит от борьбы с коррупцией - посол Британии

    (обновлено: )135
    Как сообщается, в Украине представлены много известных британских компаний, которые постоянно говорят, что их развитие здесь тормозят коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки.
    Джудит Гоф
    Фото с сайта интернет-издания Tabula

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Давление на антикоррупционные органы может серьезно повлиять на репутацию Украины, которую она создавала в течение последних нескольких лет. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью журналу "Новое время".

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    По словам Гоф, в случае дальнейшего давления на антикоррупционные органы речь может идти о пересмотре дальнейшей международной поддержки Украины.

    Также посол отметила, что в Украину не будут поступать инвестиции без эффективной борьбы с коррупцией.

    "В Украине представлены много известных британских компаний – Land Rover, JCB, Mark & Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозят коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", – сказала дипломат.

    В 2017 году Украина заняла 131-ю позицию в составленном Transparency International рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам выразил уверенность, что топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех направлениях. По мнению Луценко, эти направления – это госпредприятия, таможня и недра.

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