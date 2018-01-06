"Никогда не было". В ВСУ опровергли существование "грузинского легиона"

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии никогда не существовало, говорится в заявлении бригады в соцсети Facebook.

Ранее СМИ сообщили о выходе из состава 54-й бригады ВСУ так называемого "Грузинского национального легиона", воюющего в Донбассе, из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования. Отмечалось, что "Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи военным в Донбассе, а в 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины — иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей", — говорится в заявлении 54-й бригады.

Скриншот сообщения

По данным военных, один военнослужащий-иностранец уволился из бригады по семейным обстоятельствам, еще четверо уволились по другим причинам, все остальные иностранцы продолжают нести службу в составе бригады.

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Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что в Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады приказал бойцам убить своего заместителя.

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