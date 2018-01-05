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    Политика

    Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

    (обновлено: )1442141
    Cогласно постановлению белорусского совмина, генеральное консульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля. Министерству иностранных дел поручили принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.
    Флаг Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Совет министров Белоруссии постановил закрыть генеральное консульство страны в Одессе, говорится на сайте правительства.

    В документе сказано, что генконсульство в украинском городе должно быть закрыто до 23 февраля.

    Кроме того, министерству иностранных дел поручили принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства в Одессе.

    government.by
    Постановление совмина Белоруссии от 4 января 2018

    В ноябре 2017 года КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность".

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    Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что информация КГБ Белоруссии о причастности Шаройко к разведывательной деятельности не соответствует действительности. После этого Киев выслал из Украины первого секретаря посольства Белоруссии.

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