"Грузинский легион" вышел из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Воинское подразделение "Грузинский легион" заявило о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины, говорится в пятницу на странице легиона в Facebook.

Подразделение обвинило командование 54-й бригады в некомпетентности, что привело к ранению 11 бойцов во время военной операции 16 декабря 2017 года.

"Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им… командир 54 бригады в связи с развернувшимися событиями и стремлением во что бы то не стало их замалчивать любыми методами, уволил командира 25 Батальона Евгения Лаврова, который изначально поддержал Грузинский Легион и помог интегрироваться в ВСУ", — говорится в заявлении.

Сообщается, что "командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов Грузинского Легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства Грузинского Легиона)".

Читайте также: О главных проблемах ВСУ чуть западнее Донбасса

Военнослужащие легиона намерены провести пресс-конференцию, на которой обнародовать записи переговоров с руководителями 54-й бригады ВСУ.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что в Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады приказал бойцам убить своего заместителя.

Инфографика. Сколько будут получать военные с Нового года