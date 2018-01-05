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    Политика

    За взятку. У главы райсовета от БПП заберут мандат

    (обновлено: )5601
    Народный депутат от БПП Игорь Артюшенко свою принципиальную позицию уже довел руководству правоохранительных органов, "чтобы вдруг ни у кого на районном уровне не возникло даже мысли замять это дело".
    Во время получения взятки в Запорожской области
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Председателя Новониколаевского районного совета Запорожской области Юрия Павленко, задержанного на вымогательстве взятки, исключили из "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от БПП Игорь Артюшенко.

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    "Конечно, я его исключил со стыдом из наших рядов, о чем сообщил центральному руководству партии", – написал нардеп.

    Артюшенко также отметил, что на ближайшем съезде партии Павленко лишат депутатского мандата.

    "Свою принципиальную позицию уже довёл руководству правоохранительных органов, чтобы вдруг ни у кого на районном уровне не возникло даже мысли замять это дело", – добавил нардеп.

    Юрий Павленко был избран председателем Новониколаевского райсовета в 2015 году, до этого – длительное время работал предпринимателем.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара.

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