За взятку. У главы райсовета от БПП заберут мандат

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КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Председателя Новониколаевского районного совета Запорожской области Юрия Павленко, задержанного на вымогательстве взятки, исключили из "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщил в Facebook народный депутат от БПП Игорь Артюшенко.

"Конечно, я его исключил со стыдом из наших рядов, о чем сообщил центральному руководству партии", – написал нардеп.

Артюшенко также отметил, что на ближайшем съезде партии Павленко лишат депутатского мандата.

"Свою принципиальную позицию уже довёл руководству правоохранительных органов, чтобы вдруг ни у кого на районном уровне не возникло даже мысли замять это дело", – добавил нардеп.

Юрий Павленко был избран председателем Новониколаевского райсовета в 2015 году, до этого – длительное время работал предпринимателем.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара.