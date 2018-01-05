Поездки в Россию несут колоссальные риски - депутат

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украине необходимо вводить визовый режим с Российской Федерацией, считает народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Депутат признает, что "многие люди вынуждены искать заработки". Однако, добавил он, надо понимать, что ехать для этого в Россию опасно "для каждого человека, который пересекает границу".

Читайте также: Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной

Андрей Ильенко подчеркнул, что любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски".

Ранее с похожим заявлением выступил МИД Украины, назвав поездки в Россию "билетом в один конец".

Читайте также: DW: новые правила на украинской границе — для россиян и не только