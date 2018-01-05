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    Политика

    Поездки в Россию несут колоссальные риски - депутат

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (20)

    (обновлено: )483118
    Народный депутат Андрей Ильенко уверен, что ехать в Россию опасно "для каждого человека, который пересекает границу". Он призывает ввести визовый режим с РФ.
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украине необходимо вводить визовый режим с Российской Федерацией, считает народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

    Депутат признает, что "многие люди вынуждены искать заработки". Однако, добавил он, надо понимать, что ехать для этого в Россию опасно "для каждого человека, который пересекает границу".

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    Андрей Ильенко подчеркнул, что любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски".

    Ранее с похожим заявлением выступил МИД Украины, назвав поездки в Россию "билетом в один конец".

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