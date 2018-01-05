"Отоспитесь, пока есть возможность". Семенченко удивил странным заявлением

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко порекомендовал украинцам отоспаться, пока есть возможность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К победе, и главное после на сон будет очень мало времени. Цените то, что есть сейчас", — добавил он.

Семенченко также проанализировал достижения Украины за последние годы.

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"Люди увидели, что несмотря на огромные деньги, подконтрольные суды, прокуратуру и силовые органы банда Порошенко не может даже толком организовать репрессии. Тех, кого арестовывают - люди отбивают, кого похищают и увозят в Мариуполь - постепенный выходят под домашний арест", — отметил Семенченко, явно подразумевая Михаила Саакашвили и других.

Нардеп снова призвал забыть президента Петра Порошенка.

"Забудьте о Порошенко. Это уже политический труп. Это уже понимает его окружение. Это уже понимают те, кто борется. Это завтра поймут все", — заявил он.

Ранее Семенченко обвинил главу государства в сотрудничестве с "врагом". Кроме того, он не поддержал желание экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили договориться с Порошенко "не растаскивать страну".