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    Политика

    "Отоспитесь, пока есть возможность". Семенченко удивил странным заявлением

    (обновлено: )116773
    Семен Семенченко отметил, что несмотря на огромные деньги, подконтрольные суды, прокуратуру и силовые органы "банда Порошенко не может даже толком организовать репрессии".
    Семен Семенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко порекомендовал украинцам отоспаться, пока есть возможность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "К победе, и главное после на сон будет очень мало времени. Цените то, что есть сейчас", — добавил он.

    Семенченко об акции на Майдане. Видео
    Видео со страницы Семена Семенченко в Facebook
    "Жрать" тортики и пить кофе на Майдане". Семенченко об акции в Киеве

    Семенченко также проанализировал достижения Украины за последние годы.

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    "Люди увидели, что несмотря на огромные деньги, подконтрольные суды, прокуратуру и силовые органы банда Порошенко не может даже толком организовать репрессии. Тех, кого арестовывают - люди отбивают, кого похищают и увозят в Мариуполь - постепенный выходят под домашний арест", — отметил Семенченко, явно подразумевая Михаила Саакашвили и других.

    Нардеп снова призвал забыть президента Петра Порошенка.

    "Забудьте о Порошенко. Это уже политический труп. Это уже понимает его окружение. Это уже понимают те, кто борется. Это завтра поймут все", — заявил он.

    Ранее Семенченко обвинил главу государства в сотрудничестве с "врагом". Кроме того, он не поддержал желание экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили договориться с Порошенко "не растаскивать страну".

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