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    Политика

    "Народный мэр" Мариуполя сядет почти на 7 лет в тюрьму - СМИ

    (обновлено: )34705
    Александр Фоменко приговорен к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сепаратизме. Текст приговора, вынесенного Жовтневым райсудом Мариуполя, опубликован в Едином реестре судебных решений.
    Александр Фоменко на митинге
    Скриншот с видео за 2014 год

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Александр Фоменко, которого в июне 2014 года ополченцы провозгласили так называемым народным мэром Мариуполя, приговорен к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК). Текст приговора, вынесенного Жовтневым райсудом города 28 декабря, опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет "Лига".

    В документе фамилия обвиняемого не указывается, однако, судя по изложенным фактам, можно сделать вывод, что речь идет о Фоменко.

    Напомним, в Киеве мужчина за ложное минирование метро получил 4 года тюрьмы.

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