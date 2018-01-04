"Народный мэр" Мариуполя сядет почти на 7 лет в тюрьму - СМИ

Скриншот с видео за 2014 год

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Александр Фоменко, которого в июне 2014 года ополченцы провозгласили так называемым народным мэром Мариуполя, приговорен к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК). Текст приговора, вынесенного Жовтневым райсудом города 28 декабря, опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет "Лига".

В документе фамилия обвиняемого не указывается, однако, судя по изложенным фактам, можно сделать вывод, что речь идет о Фоменко.

Напомним, в Киеве мужчина за ложное минирование метро получил 4 года тюрьмы.