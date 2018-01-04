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    Политика

    Геращенко об украинских беженцах в Польше: статус получили 88 украинцев

    (обновлено: )15812
    Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что власти должны приложить все усилия для того, чтобы трудовые мигранты вернулись работать в Украину.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ответ на слова премьера Польши о большом числе украинских беженцев заявила, что в Польше статус беженцев получило лишь 88 жителей Украины, все остальные — трудовые мигранты.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Портнов: украинское посольство в Польше безграмотно

    Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев с Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

    "Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получило лишь 88 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос — трудовые мигранты… Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев — честных и трудолюбивых, желательных во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше. И говорить о них как о беженцах — это нонсенс", — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

    По ее словам, украинские власти должны приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы трудовые мигранты вернулись работать в Украину.

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