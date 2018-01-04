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    Печерский суд требует привлечь к ответственности защитников Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (695)

    (обновлено: )23225
    Судья просит поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей".
    Печерский районный суд Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева просит квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры привлечь к ответственности защитников экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренка и Андриану Фозекош, соответствующее заявление опубликовано в Едином реестре досудебных решений.

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    "Довести до сведения председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры города Киева об обстоятельствах нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами Сердюком Виталием Анатольевичем, Федоренко Игорем Люсиковичем, Фозекош Андрианой Андреевной, а также руководителем адвокатского объединения "Авер Лекс", — говорится в заявлении.

    При этом судья просит поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей". Также отмечается, что адвокаты "систематически принимают меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства" о разрешении заочного расследования против экс-президента.

    При этом речь идет о рассмотрении дела о событиях в ходе Евромайдана, а не дела о госзимене.

    Ранее Оболонский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела Януковича по обвинению в госизмене. Параллельно расследуется дело против экс-президента, которого подозревают в причастности к разгону Евромайдана.

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