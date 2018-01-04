В Запорожской области чиновникам сократили рабочие дни

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Мелитопольской районной администрации (РГА) в Запорожской области в январе работают по новому графику — рабочий день сократился на час, сообщает местное издание Verge со ссылкой на пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, график установлен на ближайший месяц, чтобы "экономить электроэнергию".

"Рабочий день в пятницу стал короче на час и теперь заканчивается в 15.15. При этом с понедельника по четверг включительно рабочий день будет длиться с 8.00 до 16.30. Сделано это, чтобы сэкономить энергоресурсы. Новый график работы продлится в РГА со 2 по 28 января", — пишет издание.

При этом обед у сотрудников РГА переведен "в ускоренный режим": теперь он длится с 12.00 до 12.15.

Минувшим летом власти Закарпатской области на час сокращали рабочий день в связи с аномальной жарой.