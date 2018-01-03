Чалый: США очень обеспокоены отсутствием реформ в оборонной сфере Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Власти США в большей степени обеспокоены реформированием украинского сектора безопасности, чем коррупцией в нем, заявил Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Коррупция, конечно, есть в сфере поставок. И система ProZorro, которая начала внедряться именно в Минобороны, это хороший сигнал. Поэтому я думаю, тут не только о коррупции речь, а о реформировании сектора безопасности. Это главное. Эффективность сектора безопасности. У меня есть достоверные данные, что коррупция в оборонной сфере Украины не больше, чем в других сферах. Она больше в других сферах. Но оборонная сфера – это то, где ни одна гривна не может пойти на другие цели, чем на помощь обороне страны", — сказал Чалый в интервью "Голосу Америки".

По словам посла, в США понимают, что в Украину поступают не деньги налогоплательщиков США, а техника, поэтому речь не может идти о большой коррупции. Но также американцы видят и отсутствие реформ в оборонной сфере – именно на них нужно обратить внимание украинскому руководству.

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Напомним, в октябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

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Как известно, президент США Дональд Трамп в середине декабря подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. В то же время Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. Также сообщалось, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг, по мнению Москвы, лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.