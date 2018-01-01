В России прокомментировали обращение Порошенко к жителям Донбасса

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков назвал цинизмом обращение президента Петра Порошенко к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Ранее Порошенко поздравил с Новым годом жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, заявив, что их "дом — Украина".

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"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 1 января 2018

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.