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    В России прокомментировали обращение Порошенко к жителям Донбасса

    (обновлено: )171791
    Российский сенатор Алексей Пушков назвал обращение Петра Порошенко к жителям Донбасса циничным. Так он отреагировал на слова украинского лидера, что "их дом - Украина".
    Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами по итогам встречи лидеров стран нормандской четверки
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков назвал цинизмом обращение президента Петра Порошенко к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Ранее Порошенко поздравил с Новым годом жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, заявив, что их "дом — Украина".

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    "После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

    Алексей Пушков/Twitter, 1 января 2018

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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