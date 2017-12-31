Стало известно, сколько Яценюк и Аваков заработали на продаже телеканала

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Бывший глава Кабинета министров, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк продал 30-процентную долю телеканала "Эспрессо" американской компании почти за 1,5 млн долларов США. Об этом сообщила в Facebook экс-премьера Ольга Лаппо.

"Стоимость сделки с американской компанией ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., Созданной в штате Нью-Йорк, США — 1 млн 465 тыс 281 долларов США", — написала она.

По ее словам, опцион на приобретение 30-процентной доли в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") был заключен еще в 2013 году, а в результате "прозрачной и публичной продажи" этой доли собственности Яценюк заплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов.

Лаппо уточнила, что Яценюк продал свою долю для "предотвращения спекуляций о политизации деятельности канала".

В то же время, супруга главы МВД Украины Арсена Авакова продала свою 40-процентную долю телеканала за почти 2 миллиона долларов США. Об этом Аваков сообщил в Twitter.

Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 декабря 2017 г.​

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк и жена главы МВД Инна Авакова продали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и нардепа Иван Жеваго.