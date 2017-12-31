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    Политика

    Порошенко назвал число стран, в которые можно ездить без виз

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    Президент Петр Порошенко сообщил, что украинцы могут путешествовать в 85 стран без виз, и подчеркнул, что "2017 год стал прорывом в безвизовом направлении".
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украинский паспорт становится все более востребованным, заявил президент Петр Порошенко в воскресенье, когда вступил в силу безвизовый режим для поездок в ОАЭ, одну из самых популярных у украинских туристов стран.

    "Ценность украинского паспорта продолжает расти!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

    Он также сообщил, что украинцы могут путешествовать в 85 стран без виз, и подчеркнул, что "2017 год стал прорывом в безвизовом направлении".

    С 11 июня этого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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    Договоренность о безвизовых поездках украинцев в ОАЭ была достигнута в ходе государственного визита Порошенко в ноябре 2017 года.

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