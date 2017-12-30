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    Порошенко ликвидировал 117 райсудов и создал 50 новых. Полный список

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (34)

    (обновлено: )13401
    Согласно указу президента, в Киеве ликвидированы все 10 районных судов. Вместо них созданы шесть окружных судов столицы.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко создал Третий окружной суд Киева вместо Печерского и Голосеевского районных судов столицы, говорится в указе главы государства №449 от 29 декабря.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    Данным этим указом Порошенко ликвидировал 117 районных судов и создал вместо них 50. Полный список см. здесь

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    В частности, в Киеве ликвидированы все 10 райсудов — Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский. Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

    Кроме того, своим указом Порошенко ликвидировал 25 городских районных и создал 25 окружных судов областных центров.

    Также создано еще 205 окружных судов благодаря реорганизации районных. Указ вступает в силу со дня его публикации. 

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    Ранее Верховная Рада приняла изменения в Конституцию Украины в части судебной реформыСудебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Кроме того, отменен институт "назначения судьи на должность впервые" (так называемый пятилетний "испытательный срок").

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