В САП назвали комментарий Луценко о закрытии дела Довгого "преждевременным"

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Реакция генерального прокурора Юрия Луценко о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении народного депутата Олеся Довгого преждевременная и чрезмерно эмоциональная.

"Досудебное расследование о незаконном выделении земельных участков сессией Киевсовета 01.10.2007 осуществлялось больше года прокуратурой города Киева. В дальнейшем расследование в июне 2017 поручено осуществлять общей группе детективов НАБ Украины и следователей прокуратуры города Киева. Вместе с тем следует отметить, что «наступательная позиция» инициаторов этого производства — прокуратуры города Киева исчезла после того, как погасли все камеры средств массовой информации по окончании заседания Комитета Верховной Рады Украины. Получив свою долю пиара в СМИ другие правоохранительные органы и их руководители забыли сообщить обществу о наличии недостатков досудебного расследования", — сообщает САП на своей странице в Facebook.

Решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не получено доказательств давления со стороны Довгого по результатам голосования за выделение земельных участков. Большинство депутатов не помнит событий пленарного заседания 01.10.2007.

"Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить. Подчеркиваем, что Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение о закрытии лишь в отношении лица подозреваемого, а не уголовного производства в целом, что позволяет привлечь к ответственности всех виновных лиц при наличии доказательств и законных оснований", — уточняет САП.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщали, что уголовное производство против Довгого закрыли.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства относительно народного депутата Олеся Довгого незаконно, поэтому прокуратура Киева зарегистрировала против него новое производство.