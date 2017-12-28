ЛНР: следующий обмен пленными невозможен до ближайшей встречи в Минске

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости Украина. Следующий этап обмена удерживаемыми лицами между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом невозможен до ближайших переговоров гуманитарной подгруппы контактной группы по Украине в Минске, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

В среду состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Ближайшие переговоры состоятся 18 января, и мы со своей стороны готовы вести диалог дальше по поводу освобождения незаконно удерживаемых лиц", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что в рамках прошедшего обмена не были освобождены все удерживаемые лица.

"Список удерживаемых лиц как со стороны республик, так и со стороны Украины больше, но Украина делила людей на категории, что для нас неприемлемо… Нужен диалог, нужна встреча, люди, конечно же, есть, которых нужно освобождать. Таких немало", — добавила собеседница агентства.