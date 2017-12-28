наверх
28.12.201719:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    ЛНР: следующий обмен пленными невозможен до ближайшей встречи в Минске

    (обновлено: )66
    Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева отметила, что в рамках прошедшего накануне обмена не были освобождены все удерживаемые лица.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости Украина. Следующий этап обмена удерживаемыми лицами между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом невозможен до ближайших переговоров гуманитарной подгруппы контактной группы по Украине в Минске, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обыкновенное чудо. Обмен пленными состоялся

    В среду состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

    "Ближайшие переговоры состоятся 18 января, и мы со своей стороны готовы вести диалог дальше по поводу освобождения незаконно удерживаемых лиц", — сказала Кобцева.

    Она уточнила, что в рамках прошедшего обмена не были освобождены все удерживаемые лица.

    "Список удерживаемых лиц как со стороны республик, так и со стороны Украины больше, но Украина делила людей на категории, что для нас неприемлемо… Нужен диалог, нужна встреча, люди, конечно же, есть, которых нужно освобождать. Таких немало", — добавила собеседница агентства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия