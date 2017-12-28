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    Порошенко дал старт медреформе

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (270)

    (обновлено: )24406
    Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в Украине. Он выразил надежду, что 2018 год станет годом имплементации медицинской реформы.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране.

    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP
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    "Я даю старт медицинской реформе… Я надеюсь, что 2018 год станет годом имплементации медицинской реформы", — сказал Порошенко во время брифинга в Одесской области, который транслировали телеканалы.

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    Во время брифинга ему передали документ, и президент его подписал.

    В октябре Верховная Рада приняла в целом закон о медицинской реформе. Документ призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг. Реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе.

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