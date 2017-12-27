Обмен пленными между Киевом и ЛНР завершен

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РИА Новости Украина Константин Гришин Бортник: обмен пленными - это временное лекарство Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой завершен, ЛНР передали 75 человек, заявила журналистам в среду руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Ранее сообщалось, что ЛНР передала Киеву 16 пленных.

"Нам отдали 75 человек", — сказала Кобцева, слова которой приводит РИА Новости.

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Процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР. Это будет самый масштабный обмен пленными за время конфликта.