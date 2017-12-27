наверх
27.12.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Обмен пленными между Киевом и ЛНР завершен

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

    (обновлено: )132222
    Руководитель группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передал 75 человек.
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник: обмен пленными - это временное лекарство
    ЗАЙЦЕВО (Донецкая область, Украина), 27 дек — РИА Новости. Процесс обмена пленными между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой завершен, ЛНР передали 75 человек, заявила журналистам в среду руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

    Ранее сообщалось, что ЛНР передала Киеву 16 пленных.

    "Нам отдали 75 человек", — сказала Кобцева, слова которой приводит РИА Новости.

    Смотрите также: Подготовка к обмену пленными

    Процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР. Это будет самый масштабный обмен пленными за время конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Гривны
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Громкие отставки и назначения в Украине