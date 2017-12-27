В МИД назвали спекуляцией заявление немецкого министра по Украине и ЕС

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заявление о новой модели отношений между Евросоюзом и Украиной, которая должна быть разработана на основе будущего соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), является спекуляцией. Так оценила недавний комментарий министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее Габриэль заявил, что Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

"Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины. То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля… Как связанные между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала".

По ее словам, глава немецкого МИД имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр.

"Но является ли это общим мнением Европейского Союза, и есть ли вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", — подчеркнула дипломат.

Читайте также: Стоять, бояться! Рейтинг и антирейтинг политиков

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Как сообщалось ранее, страна намерена до 2020 года исполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом Евросоюза, а также по ряду программ ЕС. Многолетний финансовый план, с ориентиром на который составляются однолетние бюджеты ЕС, был принять несколько лет назад, до Brexit, и рассчитан на период как раз до конца 2020 года. Сейчас Еврокомиссия готовит следующий многолетний финплан. Основным источником доходов бюджета ЕС являются взносы стран-членов союза.