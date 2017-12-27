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    В МИД назвали спекуляцией заявление немецкого министра по Украине и ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (711)

    (обновлено: )19704
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что глава немецкого МИД имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр, но позиция ЕС иная.
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заявление о новой модели отношений между Евросоюзом и Украиной, которая должна быть разработана на основе будущего соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), является спекуляцией. Так оценила недавний комментарий министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

    Ранее Габриэль заявил, что Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

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    "Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины. То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля… Как связанные между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала".

    По ее словам, глава немецкого МИД имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр.

    "Но является ли это общим мнением Европейского Союза, и есть ли вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух", — подчеркнула дипломат.

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    Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Как сообщалось ранее, страна намерена до 2020 года исполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом Евросоюза, а также по ряду программ ЕС. Многолетний финансовый план, с ориентиром на который составляются однолетние бюджеты ЕС, был принять несколько лет назад, до Brexit, и рассчитан на период как раз до конца 2020 года. Сейчас Еврокомиссия готовит следующий многолетний финплан. Основным источником доходов бюджета ЕС являются взносы стран-членов союза.

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