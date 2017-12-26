Саакашвили пригрозил СБУ спеть "такую песню, которая надолго запомнится"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал "спеть такую песню, что будет долго помнится" в ответ на просьбу следствия предоставить образец его голоса.

Следователь СБУ вызвал Михаила Саакашвили на допрос во вторник, однако экс-президент Грузии заявил, что не пойдет на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за якобы нарушений в повестке.

"Они (следствие – ред.) хотят образцы моего голоса отобрать. А что тогда Юрий Луценко (Генпрокурор – ред.) крутил в Раде, если у них образцов моего голоса нет?.. Они могли запросить его в ООН, у Белого дома, в Администрации президента, например, за 2004 год. Но нет, СБУ нужен мой образец голоса для истории. Я им спою такую песню, что будет долго помниться",- сказал Саакашвили.

При этом он назвал требование СБУ "комедией".

Саакашвили отметил, что готов прийти на любые следственные действия, если повестка на них будет оформлена правильно и "с четким указанием, на какое следственное действие приглашают".

Читайте также — Корнейчук: шум вокруг Саакашвили не имеет никакого смысла

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.