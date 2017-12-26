Саакашвили прибыл в СБУ на допрос и попросил его перенести

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник, 26 декабря прибыл на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее он пообещал прибыть к зданию СБУ и сделать совместное с адвокатами заявление: "Я только что получил повестку в СБУ, чтоб все видели, что я сотрудничаю со следствием", — заявил Саакашвили журналистам.

Под зданием СБУ Саакашвили и его адвокаты заявили, что будут просить перенести допрос в связи с судебным заседанием по его делу, запланированном также на 26 декабря.

"Нами сегодня не планируется поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с нарушениями", — заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили также намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение Украинский силовиками: "Судья Лариса Цоколь и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", — сказал он.

Напомним, Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.