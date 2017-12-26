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    Саакашвили прибыл в СБУ на допрос и попросил его перенести

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (775)

    (обновлено: )16930
    Адвокаты и Михаил Саакашвили будут просить о переносе допроса в связи с тем, что на 26 декабря также запланировано судебное заседание по его делу.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник, 26 декабря прибыл на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает телеканал "112 Украина".

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    УНИАН
    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митинговали против акций Саакашвили

    Ранее он пообещал прибыть к зданию СБУ и сделать совместное с адвокатами заявление: "Я только что получил повестку в СБУ, чтоб все видели, что я сотрудничаю со следствием", — заявил Саакашвили журналистам.

    Под зданием СБУ Саакашвили и его адвокаты заявили, что будут просить перенести допрос в связи с судебным заседанием по его делу, запланированном также на 26 декабря.

    "Нами сегодня не планируется поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с нарушениями", — заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

    Саакашвили также намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение Украинский силовиками: "Судья Лариса Цоколь и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", — сказал он.

    Напомним, Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

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