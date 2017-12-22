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    Политика

    Гройсман высказался о кадровых перестановках в Кабмине

    (обновлено: )8101
    Отвечая на соответствующий вопрос, глава правительства отметил,что "ничего сегодня не мешает человеку со статусом "и.о." работать и выполнять добросовестно свои задачи".
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен инициировать кадровые перестановки в правительстве.

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    "Ничего сегодня не мешает человеку со статусом "и.о." работать и выполнять добросовестно свои задачи. Других вопросов, которые касаются изменений в правительстве, я не планирую инициировать", — сказал Гройсман на итоговой пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время перестановок в правительстве, в частности, назначения главы министерства здравоохранения, обязанности которого сейчас исполняет Ульяна Супрун.

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    Напомним ранее сама Ульяна Супрун опровергла информацию о своей возможной отставке. 

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