В Кабмине опасаются, что Коломойский отомстит за арест своих активов

КИЕВ, 21 дек — РАИ Новости Украина. На арест активов Игорь Коломойский может ответить мощным выбросом компромата на политическую элиту Украины, заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Герогий Тука.

Высокий суд Лондона накануне издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

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"Нас ожидает целый ряд информационных взрывов: кроме чисто имущественных вопросов, Игорь Коломойский является владельцем целого эшелона "чемоданов компромата", — написал Тука на своей странице в Facebook.

По его мнению, пользование таким "эшелоном" может привести ко взрыву, который "способен разрушить государственный строй Украины".

"Радоваться не стоит", — предупредил чиновник.

Facebook Георгия Туки Комментарий Георгия Туки по поводу ареста активов Игоря Коломойского

Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Ранее Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Лондона.