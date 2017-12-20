Порошенко призвал включить в СЦКК представителей Франции и Германии

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко высказался за усиление состава Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции.

"О возможности восстановления работы ЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав ЦКК наших партнеров по Нормандскому формату – немцев и французов", — сказал Петр Порошенко.

Глава государства убежден, что так "доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

​Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.