наверх
20.12.201721:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко призвал включить в СЦКК представителей Франции и Германии

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (351)

    (обновлено: )18602
    Президент Украины Петр Порошенко убежден, что с Германией и Францией "доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко высказался за усиление состава Общего центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе представителями Германии и Франции.

    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Клоунадство Саакашвили идет по сценарию Порошенко

    "О возможности восстановления работы ЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав ЦКК наших партнеров по Нормандскому формату – немцев и французов", — сказал Петр Порошенко.

    Глава государства убежден, что так "доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше".

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

    ​Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент