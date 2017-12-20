Порошенко решил усилить группировку силовиков в Донбассе

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение усилить украинскую военную группировку в Донбассе.

"Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий", — сказал Порошенко в среду во время встречи с представителями украинской интеллигенции. Видео его выступления опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась.

"Есть очень серьезные риски касательно эскалации агрессии Российской Федерации против нас на фронте на востоке. Вчера впервые за много дней был нанесен удар по нашим позициям системой залпового огня "Град", при чем две трети ракет упали на гражданские дома", — заявил Порошенко.

Он также назвал вывод РФ своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе "резким и провокационным". Кроме того, по словам президента, в последнее время возникли трудности в подготовке к обмену пленными.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.