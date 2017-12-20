ЛНР: неспособность Украины договариваться угрожает минскому процессу

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Неспособность договариваться представителей украинской стороны в политической подгруппе по Донбассу угрожает работоспособности минского процесса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Недоговороспособность представителей украинской стороны в политической группе угрожает работоспособности всего минского процесса, в котором связаны все аспекты, в первую очередь безопасности и политического урегулирования", — заявил Мирошник.

По его словам, сегодня на переговорах в Минске украинская сторона не смогла привести "хоть какие-то весомые причины, объясняющие их отказ обсуждать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса".

"Раунд переговоров был посвящён только заявлениям Киева о том, какие вопросы они хотели бы обсудить, вместо тех, которые консенсусом утвердили члены контактной группы, в том числе и сами представители Украины", — подчеркнул собеседник агентства.

Мирошник заявил, что украинская сторона хотела бы обсудить "отмену указа Путина, утверждающего документы ЛДНР в России", "передачу контроля над участком российско-украинской границы, находящейся под контролем республик".

"Они были бы не против для этого создать специальную группу, остальные вопросы из того же репертуара, где нет места ни защите интересов жителей республик, ни предоставления особого статуса и проведения амнистии. Иначе как стремлением уйти от диалога это объяснить невозможно", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что представители республик Донбасса настаивают на парафировании текста Формулы Штайнмайера "как реального политического механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса", а также обсуждении и согласовании изменений к закону "Об особом статусе".

"Далее возможен переход к обсуждению модели проведения амнистии и изменений в конституции", — уточнил представитель ЛНР.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени 23 декабря.