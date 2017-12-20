Рада продлила мораторий на продажу земли

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины отменить принятие законопроекта № 7350, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

За принятие проекта постановления 7350-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 7 декабря 2017 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта закона Украины о внесении изменений в раздел Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" проголосовали 66 депутатов, сообщает Укринформ.

Такое решение Рады дает возможность спикеру Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2018 года, такое решение поддержали 297 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.