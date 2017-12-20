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    Политика

    Рада продлила мораторий на продажу земли

    (обновлено: )197
    Сообщается, что за данное решение проголосовали 66 народных депутатов, далее спикер Парубий подписывает законопроект и отправляет его на подпись президенту.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины отменить принятие законопроекта № 7350, которым еще на год продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

    Эксперт Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса по вопросам земельных отношений Роман Граб
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Нужно ли бояться непродления моратория на продажу земли?

    За принятие проекта постановления 7350-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 7 декабря 2017 года о принятии в первом чтении за основу и в целом проекта закона Украины о внесении изменений в раздел Х "Переходных положений" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" проголосовали 66 депутатов, сообщает Укринформ.

    Такое решение Рады дает возможность спикеру Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись президенту Петру Порошенко.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2018 года, такое решение поддержали 297 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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