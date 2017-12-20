В Раде предложили сменить Минск как площадку для переговоров по Донбассу

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил о необходимости поиска другой страны для переговоров по Донбассу, кроме Белоруссии, которая проголосовала против украинской резолюции по обеспечению прав человека в Крыму в Генассамблеи ООН.

Чубаров отметил, что Белоруссия позиционирует себя как страна, которая якобы обеспечивает площадку для диалога, но на самом деле это не так.

"Я абсолютно уверен, что нужно предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", — цитирует "Украинская правда" Чубарова.

"Работая на различных международных площадках, мы, как представители Меджлиса, видим большое ожидания от международных партнеров нашей внутренней мобилизации по вопросу деоккупации Крыма", — сказал Чубаров.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник, 19 декабря, украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена", — добавили в ведомстве.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.