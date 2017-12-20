Последний в этом году раунд переговоров по Донбассу в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдет в среду, 20 декабря, в Минске. Стороны попробуют продвинуться вперед в решении вопросов, которые не удалось снять в течение года.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявлял, что на 20 декабря намечена последняя в текущем году встреча в Минске участников переговоров по Донбассу. В пресс-службе МИД Белоруссии РИА Новости подтвердили, что Минск готовится к проведению в среду заседания контактной группы и ее тематических подгрупп.

Во время ряда последних встреч в Минске Сайдик отмечал свою обеспокоенность количеством фактов нарушения режима тишины в Донбассе конфликтующими сторонами после некоторой стабилизации ситуации, связанной с объявленным летом перемирием.

Так, по итогам предыдущего заседания контактной группы 5 декабря дипломат отметил, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе остается на высоком уровне. По словам Сайдика, в этой связи участники переговоров в Минске отметили необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Однако в Донбассе по-прежнему фиксируются случаи обстрелов, которые влекут новые жертвы и разрушения, нарушают работу ключевых объектов гражданской инфраструктуры и мешают проведению ремонтных работ. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, подготовке диверсий, размещении техники в нарушение минских соглашений, использовании тяжелого вооружения.

Как сообщил представитель Киева в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук, последние в уходящем году переговоры контактной группы в Минске будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения в Донбассе на период праздников и зимних каникул.

При этом он отметил, что важную роль в обеспечении режима тишины играют военные Совместного центра контроля и координации (СЦКК), куда входят украинские и российские военные. "В отличие от патрулей СММ ОБСЕ, они имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. Российские военные — в нарушение со стороны ОРДЛО (ополченцев отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.), а украинские — со стороны ВСУ", — заключил Марчук.

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Вместе с тем во вторник российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня пересекли линию соприкосновения в Донбассе, покинув неподконтрольную Киеву территорию. СЦКК был создан из офицеров Генштабов Украины и РФ по поручению президентов двух стран после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Представитель Киева Марчук заявил, что решение России вывести своих военных СЦКК в Донбассе приведет к ликвидации этой структуры и сделает практически невозможным соблюдение перемирия в регионе.

Кроме того, стороны продолжают работу над подготовкой к обмену пленными в Донбассе. Ранее они заявляли о намерениях осуществить обмен к новогодним и рождественским праздникам, однако конкретная официальная дата пока не озвучивалась.

Проведенные с момента предыдущей встречи в Минске видеоконференции по данному вопросу конкретных договоренностей не принесли. В эту среду у контактной группы есть шанс придать дополнительный импульс процессу согласования обмена, чтобы все же осуществить его до конца года.

В понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что сторонам не удается определить дату обмена пленными из-за того, что возникла необходимость дополнительного согласования списков.

В итоге участники подгруппы решили провести 20 декабря еще одну видеоконференцию гуманитарной подгруппы для окончательного решения вопросов по обмену пленными в Донбассе.

Также контактная группа планировала завершить до 20 декабря работы по разминированию пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Результаты этой работы, очевидно, будут обсуждены на заседании в среду. По-прежнему не удается продвинуться вперед в решении комплекса вопросов политического аспекта урегулирования.