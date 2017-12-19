Волкер: 2017 год был самым жестоким для жителей Донбасса

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КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что 2017 год был самым жестоким для жителей Донбасса.

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Об этом он сказал во время конференции в Atlantic Council, передает "Голос Америки".

Ранее ОБСЕ заявила о максимальном числе обстрелов за год в Донбассе.

Напомним, ранее Волкер заявил, что сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.