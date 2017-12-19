Стала известна общая сумма исков Украины к РФ

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что судебные иски представителей Украины к РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) могут рассматривать в течение 5-7 лет, передает "Сегодня".

"По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее", — сказал министр юстиции.

По его словам, более точный срок, необходимый для вынесения решений ЕСПЧ по поданным Киевом искам против РФ можно будет назвать после того, как в 2018 году поступит ответ Европейского суда "по процессуальным графикам по двум большим делам — по Донбасскому делу и по Крымскому делу, касающихся событий 2014 года".

"И тогда мы сможем делать какие-то прогнозы по срокам рассмотрения этих дел по существу", — добавил Петренко.

Говоря о планах министерства на будущий год, он заявил о приоритете международных судов и дел против РФ. Украина с 2014 года подала против России в Европейский суд по правам человека пять исков по Крыму и Донбассу. По оценке Минюста, сумма поданных исков достигает $1 трлн.

Как сообщалось ранее, руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов заявил, что если киевские власти откажутся выплачивать ущерб, нанесенный крымчанам в результате ряда блокад, будут поданы иски в Европейский суд по правам человека.