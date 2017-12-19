Волкер признал, что санкции против РФ не влияют на ее политику

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КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Санкции, введенные Западом против России из-за событий вокруг Украины, не влияют на ее политику в этой области, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Они (санкции – ред.) не повлияли на принятие Россией решений на данный момент. Россия продолжает этот конфликт, но мы надеемся, что Россия пересматривает свою позицию и в целом хочет мира в Украине. Если это так, то мы готовы быть партнером в достижении этого мира", — заявил Волкер журналистам во вторник.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции.

На Западе заявляют о готовности снять санкции после того, как будут реализованы минские соглашения, а санкции по Крыму — как полуостров вернется под контроль Киева.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в феврале будущего года планируются новые международные санкции против РФ, в том числе в отношении российских бизнесменов.