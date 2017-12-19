Суд в Вене подтвердил отказ в экстрадиции Фирташа в Испанию

REUTERS Leonhard Foeger Корнейчук: Порошенко заинтересован в лояльности Фирташа Высший земельный суд Вены во вторник отказал городской прокуратуре в удовлетворении жалобы на отказ в экстрадиции в Испанию бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Таким образом коллегия судей подтвердила законность решения земельного суда Вены, в августе этого года отказавшего испанским властям, настаивавшим на выдаче Фирташа.

Испания требовала выдачи Фирташа в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.