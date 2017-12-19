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    Политика

    Суд в Вене подтвердил отказ в экстрадиции Фирташа в Испанию

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (84)

    (обновлено: )27350
    Коллегия судей подтвердила законность решения земельного суда Вены, в августе этого года отказавшего испанским властям, настаивавшим на выдаче Фирташа.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Украинское фото

    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger
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    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Высший земельный суд Вены во вторник отказал городской прокуратуре в удовлетворении жалобы на отказ в экстрадиции в Испанию бизнесмена Дмитрия Фирташа.

    Таким образом коллегия судей подтвердила законность решения земельного суда Вены, в августе этого года отказавшего испанским властям, настаивавшим на выдаче Фирташа.

    Испания требовала выдачи Фирташа в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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