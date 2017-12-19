Нескольким сотням граждан Грузии запретили въезд в Украину

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Въезд на территорию Украины через аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" был запрещен в этом году 652 гражданам Грузии, свидетельствуют данные статистики грузинского МИД.

"Согласно статистике, в 2015 году въезд в Украину был запрещен 796 гражданам Грузии, в 2016 – 700 гражданам, а в течение 2017 года – 652 гражданам", — приводит данные статистики агентство "Интерпрессньюс".

В целом на украинскую территорию через аэропорты в 2017 году попали более 31 тысячи граждан Грузии.

Между Грузией и Украиной действует безвизовый режим. При этом пограничники обеих стран имеют право не допустить въезд того или иного гражданина по ряду причин.

В течение года фиксировались неоднократные случаи, когда в Киев не пускали журналистов грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2", которые активно освещали деятельность бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на Украине. По данным ТВ, лишь за последние три месяца в Киев не допустили более десяти журналистов и операторов.

Ранее сообщалось, что съемочную группу "Первого канала" Общественного вещателя Грузии не пустили в Украину. Пограничники задержали съемочную группу в аэропорту Борисполь на несколько часов, а после собеседования отказали им во въезде.