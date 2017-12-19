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    Политика

    Нескольким сотням граждан Грузии запретили въезд в Украину

    (обновлено: )18521
    Между Грузией и Украиной действует безвизовый режим. При этом пограничники обеих стран имеют право не допустить въезд того или иного гражданина по ряду причин.
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Въезд на территорию Украины через аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" был запрещен в этом году 652 гражданам Грузии, свидетельствуют данные статистики грузинского МИД.

    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    "Согласно статистике, в 2015 году въезд в Украину был запрещен 796 гражданам Грузии, в 2016 – 700 гражданам, а в течение 2017 года – 652 гражданам", — приводит данные статистики агентство "Интерпрессньюс".

    В целом на украинскую территорию через аэропорты в 2017 году попали более 31 тысячи граждан Грузии.

    Между Грузией и Украиной действует безвизовый режим. При этом пограничники обеих стран имеют право не допустить въезд того или иного гражданина по ряду причин.

    В течение года фиксировались неоднократные случаи, когда в Киев не пускали журналистов грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2", которые активно освещали деятельность бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на Украине. По данным ТВ, лишь за последние три месяца в Киев не допустили более десяти журналистов и операторов.

    Ранее сообщалось, что съемочную группу "Первого канала" Общественного вещателя Грузии не пустили в Украину. Пограничники задержали съемочную группу в аэропорту Борисполь на несколько часов, а после собеседования отказали им во въезде. 

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