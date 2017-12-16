В Высший совет правосудия поступили жалобы на судью по делу Саакашвили

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Два дисциплинарных вопроса в отношении судьи Печерского райсуда Киева Ларисы Цокол, отпустившей на свободу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, появились в повестке дня Высшего совета правосудия (ВСП), сообщает юрист Андрей Портнов.

"Прямо после позавчерашнего президентского морализаторства о независимости судебной системы, как бы самостоятельный, но полностью подчиняющийся Президенту Высший совет правосудия внезапно поставил в свою повестку дня сразу два дисциплинарных вопроса в отношении судьи Ларисы Цокол, отказавшейся арестовывать Саакашвили", — написал вечером в субботу Портнов на своей странице в Facebook.

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Докладчик по нарушениям Цокол — бывший депутат от БПП Алексей Маловацкий.

Андрей Портнов/Facebook Повестка Высшего совета правосудия

"Прямая и неприкрытая месть на фоне циничного пафоса и тотальной интеллектуальной деградации", — заключил Портнов.

Андрей Портнов/Facebook, 16 декабря 2017

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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В понедельник, 11 декабря, Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.