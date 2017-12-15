Порошенко присвоил президентскому полку имя Богдана Хмельницкого

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии присвоения отдельному Киевскому полку президента почетного наименования имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Порошенко вручил Боевое Знамя подразделению и принял участие в приведении к военной присяге молодого пополнения полка.

Петр Порошенко, facebook Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии присвоения почетного наименования военной части

"И сегодня наше с вами государство Украина ведет борьбу за независимость, отражая российскую агрессию. Личный состав отдельного полка Президента Украины достойно выполняет определенные задачи на Востоке нашей страны. Более 240 военнослужащих полка являются участниками боевых действий", — отметил Порошенко.

Во время церемонии молодое пополнение полка торжественно приняло военную присягу на верность Украине.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко занял первое место в топ-100 "самых влиятельных людей Украины" по версии журнала "Фокус".