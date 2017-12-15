Издание "Вести" сообщило о новых обысках в редакции

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Газета "Вести" заявляет, что в их офис в центре Киева вновь пришли правоохранители, они препятствуют работе журналистов, говорится в сообщении на сайте газеты.

Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". В начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что медиахолдинг "Вести" будет закрыт до конца 2017 года.

"В офис "Вестей" вновь пришли сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и полиция. В данное время происходит очередная попытка препятствия работе медиахолдинга со стороны государственных органов. Сегодняшний визит грозит парализацией работы холдинга", — говорится в сообщении. Другие подробности издание обещает сообщить в ближайшее время.