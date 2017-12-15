наверх
15.12.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Издание "Вести" сообщило о новых обысках в редакции

    3

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Газета "Вести" заявляет, что в их офис в центре Киева вновь пришли правоохранители, они препятствуют работе журналистов, говорится в сообщении на сайте газеты.

    Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе издания "Вести". В начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что медиахолдинг "Вести" будет закрыт до конца 2017 года.

    "В офис "Вестей" вновь пришли сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и полиция. В данное время происходит очередная попытка препятствия работе медиахолдинга со стороны государственных органов. Сегодняшний визит грозит парализацией работы холдинга", — говорится в сообщении. Другие подробности издание обещает сообщить в ближайшее время.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Европейский квартал в Брюсселе
      Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
      Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
      Пресс-конференция Путина: что по Украине?
      Николай Спиридонов. Архивное фото
      Украина - Польша: мосты почти сожжены
      Михаил Саакашвили. Архивное фото
      Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу