В Украине начал действовать новый Верховный суд

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Украине 15 декабря начал действовать новый Верховный суд, а также прекращают функционирование старый Верховный Суд, Высший административный суд, высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

На пленуме Верховного суда день начала работы назначили в сотую годовщину со дня основания Верховного суда Украинской Народной Республики.

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" с изменениями, которые начинают действовать 15 декабря текущего года, Верховный суд — единственная кассационная инстанция Украины.

Ранее по собственному желанию был Высший совет правосудия уволил председателя Верховного суда Украины Ярослава Романюка. Он ушел с должности по собственному желанию.

Справка

Верховный суд — высший суд в системе судоустройства Украины. Это кассационная инстанция, в определенных случаях — суд первой или апелляционной инстанции. Он анализирует судебную статистику, обобщает судебную практику; обращается в Конституционный суд касательно конституционности правовых актов и официального толкования Конституции Украины. Кроме того, Верховный суд дает заключение о наличии или отсутствии госизмены или другого преступления в деяниях президента Украины, может внести по обращению Верховной Рады представление о невозможности выполнения президентом его полномочий по состоянию здоровья.

В составе Верховного суда действует Большая палата, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд, Кассационный гражданский суд. В каждом кассационном суде образуются судебные палаты по рассмотрению отдельных категорий дел с учетом специализации судей.

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В Кассационном административном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей; защиты социальных прав; избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан.

В Кассационном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел о банкротстве; защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством; корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг.