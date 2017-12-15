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    Политика

    Гриневич предложила вариант реализации рекомендаций Венецианской комиссии

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (346)

    (обновлено: )33016
    По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, для Украины может быть полезен опыт Латвии в вопросе обучения на государственном языке.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Рекомендации Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" нового закона Украины "Об образовании" могут быть реализованы согласно модели обучения в школах национальных общин, которые используются в Латвии. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Латвийскую республику, сообщает пресс-служба ведомства.

    Марина Ставнийчук
    Марина Ставнийчук/Facebook
    Ставнийчук: юридические аспекты выводов Венецианской комиссии

    Венецианская комиссия ранее поддержала аргументацию Киева в части претензий властей Венгрии, которые заявляют, что закон об образовании сужает права национальных меньшинств. 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании". Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, однако в нем отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в "языковую статью" закона.

    "Нам необходимо найти правильные модели обучения для представителей национальных общин, чтобы они прекрасно знали и могли применять родной язык и так же прекрасно владели государственным языком. Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили относительно статьи 7 от Венецианской комиссии, в том числе могут быть имплементированы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии", — подчеркнула Гриневич.

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    Речь, в частности, идет о соотношении в обучении 60 на 40 в старшей школе, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов на государственном, а 40% — родном языке. Такая же схема применяется в украинской средней школе в Риге, которую в рамках визита посетила Лилия Гриневич.

    Обучение мигрантов русскому языку
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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