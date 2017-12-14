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    Политика

    Полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест

    Тема:

    Чужой среди своих. Дело полковника Безъязыкова (14)

    (обновлено: )27403
    Полковник Иван Безъязыков, которого подозревают в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца – до 11 февраля, говорится в сообщении.
    Иван Безъязыков
    УНИАН

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова до 11 февраля. Такое решение принято в четверг, 14 декабря, сообщает "112 Украина".

    "Полковник Иван Безъязыков, которого подозревают в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца – до 11 февраля", – говорится в сообщении.

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. На заседании прокурор настаивал: если Безъязыкова отпустить, он может скрыться на временно не подконтрольную Украине территорию.

    Напомним, Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2016 года избрал для полковника ВСУ Безъязыкова, подозреваемого в сотрудничестве с ополченцами непризнанной ДНР, меру пресечения в виде содержания под стражей. 29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

    Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.

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