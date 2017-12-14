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    Политика

    Уволен глава Верховного суда Украины

    (обновлено: )269
    Отмечается, что решение об увольнении с должности судьи и председателя Верховного суда Украины принято в связи с представлением им соответствующих заявлений.
    Верховный суд Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новтси Украина. Высший совет правосудия уволил Ярослава Романюка с должности председателя Верховного суда Украины.

    Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРУ.

    Украинское фото
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото

    Согласно сообщению, решение об увольнении Романюка с должности судьи и председателя Верховного суда Украины принято в связи с представлением им соответствующих заявлений.

    Судья уволен по собственному желанию.

    Ранее сообщалось, что неизвестные похитили документы из автомобиля судьи Верховного суда Украины во Львове.

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