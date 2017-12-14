Уволен глава Верховного суда Украины

КИЕВ, 14 дек — РИА Новтси Украина. Высший совет правосудия уволил Ярослава Романюка с должности председателя Верховного суда Украины.

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВРУ.

Украинское фото Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото

Согласно сообщению, решение об увольнении Романюка с должности судьи и председателя Верховного суда Украины принято в связи с представлением им соответствующих заявлений.

Судья уволен по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили документы из автомобиля судьи Верховного суда Украины во Львове.