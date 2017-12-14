ДНР заявила, что открыла три представительства в странах ЕС

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Представительские центры самопровозглашенной Донецкой народной республики открыты в этом году во Франции, Греции и Финляндии, сообщила в четверг и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

"Двадцать первого марта 2017 года был торжественно открыт представительский центр Донецкой народной республики в городе Афины, Греческая Республика, а 25 сентября состоялось открытие представительского центра ДНР в городе Марселе, Французская Республика. Девятого декабря прошло официальное открытие представительского центра ДНР в городе Хельсинки, Финляндская Республика", — сказала Никонорова на заседании Народного совета ДНР.

По ее словам, в этих центрах работа ведется в рамках "публичной дипломатии, способствуя установлению информационных, культурных, экономических связей и, в целом, позитивного имиджа Донецкой народной республики в европейских странах".

"Помимо своей основной деятельности, представительские центры способствуют систематическим визитам иностранных делегаций в Донецкую народную республику с целью инвестирования и поиска путей взаимовыгодного сотрудничества, что демонстрирует высокую перспективность республики и ее привлекательность для зарубежных инвесторов, как экономического партнера", — добавила Никонорова.

Ранее МИД Финляндии заявил, что Хельсинки не признает представительство ДНР. Согласно заявлению МИД Финляндии, "Донецкая народная республика не существует как государство, признанное Финляндией", и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии.