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    ДНР заявила, что открыла три представительства в странах ЕС

    (обновлено: )19590
    Представительские центры самопровозглашенной Донецкой народной республики открыты в этом году во Франции, Греции и Финляндии.
    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Представительские центры самопровозглашенной Донецкой народной республики открыты в этом году во Франции, Греции и Финляндии, сообщила в четверг и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

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    "Двадцать первого марта 2017 года был торжественно открыт представительский центр Донецкой народной республики в городе Афины, Греческая Республика, а 25 сентября состоялось открытие представительского центра ДНР в городе Марселе, Французская Республика. Девятого декабря прошло официальное открытие представительского центра ДНР в городе Хельсинки, Финляндская Республика", — сказала Никонорова на заседании Народного совета ДНР.

    По ее словам, в этих центрах работа ведется в рамках "публичной дипломатии, способствуя установлению информационных, культурных, экономических связей и, в целом, позитивного имиджа Донецкой народной республики в европейских странах".

    "Помимо своей основной деятельности, представительские центры способствуют систематическим визитам иностранных делегаций в Донецкую народную республику с целью инвестирования и поиска путей взаимовыгодного сотрудничества, что демонстрирует высокую перспективность республики и ее привлекательность для зарубежных инвесторов, как экономического партнера", — добавила Никонорова.

    Ранее МИД Финляндии заявил, что Хельсинки не признает представительство ДНР. Согласно заявлению МИД Финляндии, "Донецкая народная республика не существует как государство, признанное Финляндией", и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии.

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