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    Политика

    В ВСУ обвинили Турчинова в отказе вводить спецназ в Крым в 2014

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (238)

    (обновлено: )119798
    По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского, ВСУ были готовы противодействовать присоединению Крыма, так как знали об этом заранее, но Александр Турчинов не стал предпринимать никаких действий по совету "западных партнеров".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заранее знал об планах присоединения Крыма, сообщил экс-заместитель начальника генерального штаба ВСУ Юрий Думанский в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

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    По словам экс-заместителя, Вооруженные силы Украины были готовы противодействовать присоединению Крыма, так как знали об этом заранее, но Турчинов не стал предпринимать никаких действий по совету "западных партнеров".

    "Мы знали из разведданных, которые поступали нам еще в декабре 2014 года, что готовится такая операция (присоединения Крыма, — ред.). Мы дополнительно подготовили четыре батальона тактических групп на материковой Украине из состава сил ВДВ, дополнительные четыре разведывательные группы, которые должны были зайти на территорию Автономной Республики Крым, подготовить соответственные плацдармы, дабы развернуть те силы, которые были в Крыму и активно противодействовать Российской Федерации, если бы та могла применить силы", — заявил Думанский.

    Думанский добавил, что об этом плане знал Турчинов, но не стал предпринимать никаких действий, так как "западные партнеры не рекомендуют делать резких движений".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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