Организации венгров Украины прокомментировали вердикт Венецианской комиссии

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Организации венгров Украины выразили свою позицию по заключению Венецианской комиссии о регулировании использования Закона Украины "Об образовании".

В тексте говорится, что они согласны с выводом Комиссии, согласно которому правильным решением было бы внесение изменений в статью 7 и замена настоящего положения на более уравновешенный и четко сформулированный текст.

"Наши организации приветствуют то, что в позиции Венецианской комиссии в значительной степени отражаются и обеспокоенность и те критические замечания, которые были высказаны нами и направлены в письменной форме в течение прошлого года, и особенно после 5 сентября этого года почти всем национальным украинским и международным институтам, которые компетентны в этом вопросе, в том числе и Венецианской комиссии. Мы считаем важным, а также способствующим решению этого проблемного вопроса, что Венецианская комиссия квалифицирует как оправданные наши критические замечания", — говорится в сообщении.

Среди прочих, под текстом заявления подписались председатель ОО "Общества венгерской культуры Закарпатья, председатель Демократического союза венгров Украины и председатель Закарпатского венгроязычного педагогического Общества.

По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования после 2020 года, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.