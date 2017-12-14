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    Организации венгров Украины прокомментировали вердикт Венецианской комиссии

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (345)

    (обновлено: )29510
    Организации согласны с выводом Комиссии, согласно которому правильным решением было бы внесение изменений в статью 7 и замена настоящего положения на более уравновешенный и четко сформулированный текст.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Организации венгров Украины выразили свою позицию по заключению Венецианской комиссии о регулировании использования Закона Украины "Об образовании".

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    В тексте говорится, что они согласны с выводом Комиссии, согласно которому правильным решением было бы внесение изменений в статью 7 и замена настоящего положения на более уравновешенный и четко сформулированный текст.

    "Наши организации приветствуют то, что в позиции Венецианской комиссии в значительной степени отражаются и обеспокоенность и те критические замечания, которые были высказаны нами и направлены в письменной форме в течение прошлого года, и особенно после 5 сентября этого года почти всем национальным украинским и международным институтам, которые компетентны в этом вопросе, в том числе и Венецианской комиссии. Мы считаем важным, а также способствующим решению этого проблемного вопроса, что Венецианская комиссия квалифицирует как оправданные наши критические замечания", — говорится в сообщении.

    Среди прочих, под текстом заявления подписались председатель ОО "Общества венгерской культуры Закарпатья, председатель Демократического союза  венгров Украины и председатель Закарпатского венгроязычного педагогического Общества.

    По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования после 2020 года, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

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