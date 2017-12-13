Порошенко и Дуда договорились о сокращении "черных списков"

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Харькове.

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"Мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о повышении уровня и перезагрузке Комиссии (по историческим вопросам — Ред.), поэтому мы приняли решение о том, что она в кратчайшие сроки должна собраться, выработать и дать "зеленый свет" эксгумации", — заявил Порошенко.

"Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах", — добавил глава государства.

По словам Порошенко, историю необходимо оставить историку, а "политики должны заниматься будущим".

Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.