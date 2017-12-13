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    Порошенко и Дуда договорились о сокращении "черных списков"

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    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину (299)

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    По словам президента Петра Порошенко, во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой стороны договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в страны.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Харькове.

    Встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды
    Сайт президента Украины
    В Харькове проходит встреча Порошенко и Дуды

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    "Мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о повышении уровня и перезагрузке Комиссии (по историческим вопросам — Ред.), поэтому мы приняли решение о том, что она в кратчайшие сроки должна собраться, выработать и дать "зеленый свет" эксгумации", — заявил Порошенко.

    "Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах", — добавил глава государства.

    По словам Порошенко, историю необходимо оставить историку, а "политики должны заниматься будущим".

    Напомним, в среду, 13 декабря, в Харькове проходит встреча президента Польши и Украины.

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