Порошенко о Польше: история не должна влиять на отношения с Украиной

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что история не должна влиять на стратегические отношения двух стран.

"Мы достигли совместного мнения, что история не должна влиять на стратегический характер украино-польских отношений. Нужно помнить героев прошлого, чествовать память невинных жертв, но твердо нужно двигаться вперед, потому что историю мы уже не изменим, но должны и можем изменить сегодняшний день и создать лучшие условия для будущего", — сказал Порошенко на совместном брифинге со своим польским коллегой.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.