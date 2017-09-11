Медведчук о законе об образовании: необратимый процесс разрушения Украины

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Принятый закон об образовании запускает процесс разрушения целостности украинской нации, заявил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"По мнению экспертов, дискриминация по языковому принципу приведет к тотальной безграмотности и обострению противостояния в обществе. Новый закон об образовании запускает необратимый процесс разрушения целостности украинской нации, ибо без русского языка, без полноценного взаимодействия со всеми языками, на которых говорят (и думают) живущие на этой территории люди, обречен и язык украинский. Живое в замкнутой изолированной среде не выживает", — написал Медведчук в своей статье на сайте "Украинского выбора".

По его мнению, стараясь "привести к общему знаменателю" все многообразие различных культур Украины, слепить из них одну-единственную "титульную нацию" и с этой целью на законодательном уровне лишая детей права обучаться на родном языке, "нынешняя так называемая элита пытается изобрести простой, а на самом деле примитивный способ удержаться у власти".

"Вместо "сшивания" страны законодатели усиливают ее раскол. Вместо поиска диалога с народом чиновники "отключают" ему свободный микрофон. Вряд ли украинский народ заслуживает такую власть, но точно, что такая власть недостойна своего народа", — отметил Медведчук.

Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании.